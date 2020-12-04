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Физические лица выкупили у Москвы 38 земельных участков с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Физические лица выкупили у Москвы 38 земельных участков с начала года

Юлия Ямпольская

Город

В 2020 году жители столицы купили в два раза больше земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, чем в прошлом, а также сэкономили порядка 70 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря льготе, введенной в апреле, — теперь москвичи могут приобретать землю у города за 40 процентов от кадастровой стоимости. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала этого года физические лица выкупили у Москвы 38 земельных участков, общая площадь которых составляет 3,3 гектара.

— С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая гражданам выкупать у города земельные участки под индивидуальными жилыми домами по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости земли. За восемь месяцев горожане выкупили со скидкой 30 участков общей площадью 2,7 гектара на общую сумму 46,4 миллиона рублей и благодаря новой льготе сэкономили 69,6 миллиона рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Он также уточнил, что купленные участки находятся на востоке, северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в ТиНАО.

Новые правила выкупа участков под индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками помогают значительно сэкономить на земельных сделках со столицей.

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