Психолог рассказала, почему женщины изменяют

Кадр из сериала «Измены»

Женщины по своей природе моногамны и склонны к тому, чтобы иметь только одного партнера в жизни. Тем не менее мужчины нередко становятся объектом неверности своей возлюбленной. Психолог Элена Гамаюн рассказала, что может подтолкнуть женщину на предательство по отношению к своему супругу.

Психолог считает, что основная причина для измены — это банальное недовольство своим партнером.

— Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом стараясь сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них. Если женщина уже начинает общаться со вторым мужчиной, то в первом потенциальном партнере ее явно что-то не устраивает, — поделилась Гамаюн.

Тем не менее, по словам психолога, порой женщине очень сложно сделать выбор и понять, какие отношения ей нужны. С одним партнером ей нравится проводить время, другой кандидат возбуждает желание. По мнению Гамаюн, самым лучшим советчиком неопределившейся девушке станет сердце, передает Пятый канал.

В заключение психолог рассказала, что реже причиной измены может стать не только недовольство текущим мужчиной, но и обида, затаенная из-за интрижек возлюбленного. Кроме того, многие женщины просто не могут жить без экстремальных ощущений.

Читайте также: «Постоянно в стрессе»: сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы