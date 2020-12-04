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Психолог рассказала, почему женщины изменяют
Кадр из сериала «Измены»

Психолог рассказала, почему женщины изменяют

Захар Чайченко

Общество

Женщины по своей природе моногамны и склонны к тому, чтобы иметь только одного партнера в жизни. Тем не менее мужчины нередко становятся объектом неверности своей возлюбленной. Психолог Элена Гамаюн рассказала, что может подтолкнуть женщину на предательство по отношению к своему супругу.

Психолог считает, что основная причина для измены — это банальное недовольство своим партнером.

— Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом стараясь сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них. Если женщина уже начинает общаться со вторым мужчиной, то в первом потенциальном партнере ее явно что-то не устраивает, — поделилась Гамаюн.

Тем не менее, по словам психолога, порой женщине очень сложно сделать выбор и понять, какие отношения ей нужны. С одним партнером ей нравится проводить время, другой кандидат возбуждает желание. По мнению Гамаюн, самым лучшим советчиком неопределившейся девушке станет сердце, передает Пятый канал.

В заключение психолог рассказала, что реже причиной измены может стать не только недовольство текущим мужчиной, но и обида, затаенная из-за интрижек возлюбленного. Кроме того, многие женщины просто не могут жить без экстремальных ощущений.

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