Число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки в РФ

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выписали 28 901 пациента, переболевшего коронавирусом. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом за сутки ковидом заболели 27 403 человека. Таким образом, число вылечившихся превысило количество выявленных случаев COVID-19. Всего от вируса вылучились 1 888 752 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 2 402 949 случаев коронавируса. При этом 42 176 пациентов умерли (плюс 569).

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