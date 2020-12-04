Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки в РФ
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки в РФ

Ростислав Зубков

Общество

За последние 24 часа в России выписали 28 901 пациента, переболевшего коронавирусом. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом за сутки ковидом заболели 27 403 человека. Таким образом, число вылечившихся превысило количество выявленных случаев COVID-19. Всего от вируса вылучились 1 888 752 пациента.

Число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки в РФФото: Стопкоронавирус.рф

В общей сложности с начала пандемии в РФ выявили 2 402 949 случаев коронавируса. При этом 42 176 пациентов умерли (плюс 569).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог объяснил, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте