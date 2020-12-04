Супруги подали на развод в Москве и попросили поделить их аккаунт в Instagram

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Столичный суд рассматривает бракоразводный процесс, в котором супруги захотели разделить права на аккаунт в соцсети. Об этом рассказал адвокат бюро ЕМПП Сергей Егоров.

По его словам, у пары не сложились отношения, и они решили их прекратить, однако до этого они вели совместный аккаунт в Instagram. На него подписаны более миллиона человек, а ежемесячный заработок от него превышает 300 тысяч рублей.

— Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу, — сказал Егоров РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что разобраться в таком прецеденте довольно сложно, поскольку в законодательстве РФ ничего не сказано о том, чем именно является такой цифровой актив, как аккаунт в соцсети. По мнению Егорова, чтобы уладить диспут, суд может привлечь к разбирательству представителя Instagram в качестве посредника.

— Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль, — добавил адвокат и выразил надежду на то, что документ будет утвержден.

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