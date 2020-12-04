«Бабок рванула»: поклонники обвинили Асмус в «разорении» Харламова

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус продемонстрировала своим подписчикам в Instagram-аккаунте образец классического зимнего лука для девушек. Камера запечатлела артистку, сидящую на скамейке в бежевом пальто и длинных черных сапогах.

Подписчики оценили образ актрисы, а также подчеркнули, что звезда выглядит стильно при любой погоде.

«Кристина Стилевна Асмус! Сапоги атас»; «Классика»; «Принцесса, что тут скажешь»; «Как всегда хороша», — написали они под фото.

Однако нашлись и те, кто припомнил Асмус недавнюю историю развода с Харламовым и деление совместного имущества. Они обвинили звезду в том, что она якобы разорила известного шоумена.

«У Харламова бабок рванула»; «Молодец, разорила Харламова»; «За что Харламова опрокинула так?»; «Так ты ж не бедствуешь?» — прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Ранее Кристина Асмус растрогала подписчиков жалобным постом. Она призналась, что слишком устала от безрадостной жизни.

Читайте также: «Чудо-женщина»: Серябкина восхитила фанатов чувственными снимками в белом топе