«Бабок рванула»: поклонники обвинили Асмус в «разорении» Харламова
Российская актриса Кристина Асмус продемонстрировала своим подписчикам в Instagram-аккаунте образец классического зимнего лука для девушек. Камера запечатлела артистку, сидящую на скамейке в бежевом пальто и длинных черных сапогах.
Подписчики оценили образ актрисы, а также подчеркнули, что звезда выглядит стильно при любой погоде.
«Кристина Стилевна Асмус! Сапоги атас»; «Классика»; «Принцесса, что тут скажешь»; «Как всегда хороша», — написали они под фото.
Однако нашлись и те, кто припомнил Асмус недавнюю историю развода с Харламовым и деление совместного имущества. Они обвинили звезду в том, что она якобы разорила известного шоумена.
«У Харламова бабок рванула»; «Молодец, разорила Харламова»; «За что Харламова опрокинула так?»; «Так ты ж не бедствуешь?» — прокомментировали публикацию пользователи Сети.
Ранее Кристина Асмус растрогала подписчиков жалобным постом. Она призналась, что слишком устала от безрадостной жизни.
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