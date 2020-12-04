Ученые объяснили, по какому сценарию COVID-19 распространяется в легких человека

Фото: flickr.com/NIAID

Американские ученые из Бостонского университета смоделировали процесс поражения легких человека при инфекции COVID-19.

Порой вирусу хватает одного часа, чтобы поразить все здоровые клетки легких. Когда инфекция попадает в организм, коронавирус создает в нем беспорядок, вызывая аномальные изменения в активности белка. Истощая клетки легких, он проникает в другие человеческие органы и начинает размножаться в других местах, передает ФАН.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лайфхаке, которым с ним поделились подписчики. По его словам, сон в положении лежа на животе — один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких.

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