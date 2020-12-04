Назван гормон, способный предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса

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Западные ученые выяснили, что «гормон сна» мелатонин может помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, в ходе исследований врачи установили, что он может стать тем веществом, которое будет поддержкой для вакцины.

Исследователям удалось обнаружить связь мелатонина с подавлением образования особого белка, отвечающего за регулировку развития фермента, который является проводником коронавирусной инфекции в организме человека. Вдобавок «гормон сна» может снизить количество клеток, вызывающих развитие тяжелой формы коронавируса. Полученные результаты исследования ученые опубликовали в журнале Diseases.

— Использование безопасного лекарственного препарата мелатонина в адекватных дозах может предотвратить развитие тяжелых симптомов заболевания у пациентов с коронавирусом, — заявили авторы исследования.

На основании проведенных исследований ученые подчеркнули, что более тяжелая форма коронавируса у пожилых может быть связана с более низким уровнем мелатонина в организме.

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