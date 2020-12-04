«Додон не прекращает борьбу»: в Кремле оценили смену власти в Молдавии

Фото: presedinte.md / Preşedinţia Republicii Moldova

Игорь Додон, проигравший Майе Санду президентские выборы в Молдавии, по-прежнему ведет политическую борьбу. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Действующий президент Додон действительно проиграл Майе Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы, — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Москва считает данные процессы внутренним делом республики Молдова, а потому не может вмешиваться. Такой же политики РФ придерживается в отношении всех остальных стран, добавил представитель Кремля.

Напомним, в четверг, 3 декабря, молдавский парламент лишил президента права контролировать Службу информации и безопасности республики. Также власти в первом чтении одобрили проект налогово-бюджетной политики, пакет законов об особом статусе Гагаузской автономии, возвращение русскому языку статуса межнационального общения, снятие запрета на вещание российских телеканалов.

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