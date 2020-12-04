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Журналисты НТВ перестали выходить на связь после задержания в Турции
Фото: moscow.sledcom.ru

Журналисты НТВ перестали выходить на связь после задержания в Турции

Ростислав Зубков

Происшествия

В Турции задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила пресс-служба НТВ.

По ее данным, автора передачи Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина задержали в четверг утром в пригороде Стамбула. Затем связь с ними прервалась.

— В 21:00 по Москве 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали, — указано в сообщении вещателя.

В настоящее время НТВ совместно с Министерством иностранных дел России и генконсульством РФ в Турции работают над прояснением случившегося и ведут поиск россиян.

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