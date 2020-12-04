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Горячая линия по коронавирусу начала работать в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Горячая линия по коронавирусу начала работать в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Горячая линия по коронавирусу начала работать в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

— Президент поставил задачу — сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств, — уточнил губернатор Андрей Воробьев.

По единому номеру горячей линии можно также получить информацию о выплатах медработникам, узнать график работы образовательных учреждений, проконсультироваться у специалистов по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент Института детской иммунологии, академик Российской академии наук Александр Румянцев рассказал, что COVID-19 может вызывать иммунную реакцию человека, которая приводит к смерти.

— Это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей, — заявил Румянцев.

Специалист отметил, что врачам необходимо использовать опыт в борьбе с иммунодефицитом для лечения больных коронавирусом, пишет Nation News.

Кроме того, недавно американские ученые провели исследования, в котором изучали альвеолярные клетки легких от 1 до 24 часов после заражения COVID-19. Они пришли к выводу, что уже через час после заражения коронавирус приводит к аномальным изменениям клеток в легких, сообщает Newinform.

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