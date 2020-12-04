Строящийся при больнице в Коммунарке перинатальный центр готов на 60 процентов

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Готовность перинатального центра, который возводится в ТиНАО в рамках второй очереди строительства больницы в Коммунарке, составляет 60 процентов. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Перинатальный центр в Коммунарке готов на 60 процентов. Он станет первым акушерским стационаром на территории Новой Москвы, — отметил он.

По словам заммэра, открытие объекта ожидается в 2021 году. Центр позволит увеличить число коек и организовать комфортные условия пребывания матерей и новорожденных.

Бочкарев добавил, что посетителям перинатального центра будут доступны приемное отделение, два акушерских физиологических отделения, где матери смогут находиться вместе с детьми, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, родовое отделение, женская консультация и другие.

Кроме того, специалисты построят поликлинику, детский и инфекционный корпусы, подстанцию скорой помощи, комплекс лучевой терапии и вертолетную площадку. Работы на многих объектах уже почти завершены, сдадут их, как ожидается, в 2023 году, передает агентство городских новостей «Москва».

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