Академик РАН предупредил о летальном осложнении коронавируса

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Академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Александр Румянцев рассказал, что коронавирус может привести к еще одному опаснейшему последствию.

Так, инфекция в некоторых случаях способна спровоцировать расстройство иммунитета.

— COVID-19 показал, что, в общем-то, это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей, — цитируют Румянцева РИА Новости.

Ученый призвал медиков взять на вооружение опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями для лечения коронавирусных больных.

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