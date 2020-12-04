Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Академик РАН предупредил о летальном осложнении коронавируса
Фото: pixabay.com

Академик РАН предупредил о летальном осложнении коронавируса

Анастасия Колоскова

Общество

Академик РАН, президент ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Александр Румянцев рассказал, что коронавирус может привести к еще одному опаснейшему последствию.

Так, инфекция в некоторых случаях способна спровоцировать расстройство иммунитета.

— COVID-19 показал, что, в общем-то, это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей, — цитируют Румянцева РИА Новости.

Ученый призвал медиков взять на вооружение опыт лечения пациентов с иммунными заболеваниями для лечения коронавирусных больных.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Назван гормон, способный предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса

академик РАНкоронавируспоследствия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Все мнения
О проекте