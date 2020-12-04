Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Онищенко рассказал, кому необходимо сделать прививку от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Онищенко рассказал, кому необходимо сделать прививку от COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, кому необходимо сделать прививку от COVID-19, в беседе с изданием «Взгляд».

— Конечно, прежде всего нам следовало бы вакцинировать людей старше 60 лет, но именно эта вакцина разрешена только в диапазоне от 18 до 60. То есть основная группа по медицинским показаниям не попадает под эту вакцинацию. Поэтому распределение первостепенно идет по профессиональному признаку. Сюда еще нужно бы добавить людей от 18 до 60, у которых есть проблемы с эндокринной системой, но не попадающие под учителей, врачей и госслужащих, — считает Онищенко.

Эксперт также отметил, что в дальнейшем, когда будет полностью налажено производство вакцины, необходимо будет вакцинировать и продавцов, и работников транспортных средств, и людей старшего возраста.

Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал идею введения иммунных паспортов, в беседе с Nation News. Такой паспорт должен был бы подтверждать, что у человека есть антитела к коронавирусу.

— Всем делать паспорта — это слишком большие затраты, а эффективность достаточно низкая, на мой взгляд, — считает Щепеляев.

Врач также уточнил, что иммунодефициты стандартизации не подлежат, поэтому создание таких паспортов в мировом сообществе достаточно проблематично.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Минздраве объяснили, почему переболевших коронавирусом нужно вакцинировать

вакцинациямнение экспертакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Все мнения
О проекте