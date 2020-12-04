Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, кому необходимо сделать прививку от COVID-19, в беседе с изданием «Взгляд».

— Конечно, прежде всего нам следовало бы вакцинировать людей старше 60 лет, но именно эта вакцина разрешена только в диапазоне от 18 до 60. То есть основная группа по медицинским показаниям не попадает под эту вакцинацию. Поэтому распределение первостепенно идет по профессиональному признаку. Сюда еще нужно бы добавить людей от 18 до 60, у которых есть проблемы с эндокринной системой, но не попадающие под учителей, врачей и госслужащих, — считает Онищенко.

Эксперт также отметил, что в дальнейшем, когда будет полностью налажено производство вакцины, необходимо будет вакцинировать и продавцов, и работников транспортных средств, и людей старшего возраста.

Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал идею введения иммунных паспортов, в беседе с Nation News. Такой паспорт должен был бы подтверждать, что у человека есть антитела к коронавирусу.

— Всем делать паспорта — это слишком большие затраты, а эффективность достаточно низкая, на мой взгляд, — считает Щепеляев.

Врач также уточнил, что иммунодефициты стандартизации не подлежат, поэтому создание таких паспортов в мировом сообществе достаточно проблематично.

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