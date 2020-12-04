«Вершина глупости»: Авербух высказался по поводу слухов о сокращении эфиров Загитовой

Фото: youtube.com / Центральное телевидение

Заслуженный мастер спорта Илья Авербух резко высказался относительно слухов о том, что ведущей «Ледникового периода» фигуристке Алине Загитовой намеренно сокращают время в эфире.

Хореограф возмутился опубликованным в СМИ сообщениям о том, что якобы он ищет олимпийской чемпионке другое применение на проекте. А с ролью ведущей Алина будто бы плохо справляется из-за запинок в речи.

— Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведет передачу. С каждой программой становится все краше и краше. Я считаю, что у нее колоссальный прогресс, и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.

Он уточнил, что СМИ в этом случает движет лишь желание хайпануть.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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