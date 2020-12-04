Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Вершина глупости»: Авербух высказался по поводу слухов о сокращении эфиров Загитовой
Фото: youtube.com / Центральное телевидение

«Вершина глупости»: Авербух высказался по поводу слухов о сокращении эфиров Загитовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Заслуженный мастер спорта Илья Авербух резко высказался относительно слухов о том, что ведущей «Ледникового периода» фигуристке Алине Загитовой намеренно сокращают время в эфире.

Хореограф возмутился опубликованным в СМИ сообщениям о том, что якобы он ищет олимпийской чемпионке другое применение на проекте. А с ролью ведущей Алина будто бы плохо справляется из-за запинок в речи.

— Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведет передачу. С каждой программой становится все краше и краше. Я считаю, что у нее колоссальный прогресс, и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, — цитирует Авербуха Teleprogramma.pro.

Он уточнил, что СМИ в этом случает движет лишь желание хайпануть.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Читайте также: Алина Загитова предстала перед подписчиками в образе самурая

ледниковый периодИлья АвербухАлина Загитова
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Все мнения
О проекте