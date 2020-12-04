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Эксперт рассказал, чем заменить свежие овощи зимой
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, чем заменить свежие овощи зимой

Елена Плешивцева

Здоровье

Коммерческий директор компании, производящей консервированные продукты, Владимир Яковлев рассказал, чем заменить свежие овощи зимой, в беседе с Nation News.

— Законсервированные овощи, которые поспели в сезон, полезнее, чем те, которые мы едим зимой. Несезонные овощи выращиваются в искусственных условиях — не в почве, а в губке, они пропитаны химией. При консервации же не используют никаких добавок, только немного уксуса. Поэтому лучше поесть консервированный томат, который вырос летом, чем выращенный искусственно зимой, — считает Яковлев.

Также эксперт отметил, что если соблюдать срок хранения консервированных овощей (два года), то отравиться ими практически невозможно.

Ранее издание «Взгляд» рассказало, что лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, предложил прировнять гринвошинг к мошенничеству. Хвостов объяснил, что гринвошинг — это недобросовестная маркетинговая стратегия, при которой бренд формирует экологичный образ своего продукта, на самом деле не являясь таковым. Как рассказал эксперт, в России пока нет закона, который определял бы понятие «экологически чистая продукция». Этим пользуются недобросовестные производители.

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