СМИ: Певица Zivert собрала полный зал в Красноярске в период пандемии

Фото: youtube.com / «Алена, блин»

Популярная певица Zivert собрала полный зал на концерте в Красноярске. Мероприятие проходит в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам очевидцев, на концерт пришла не одна сотня человек. При этом зрители не соблюдали дистанцию и нарушали масочный режим.

Концертный директор певицы Влад Поляков подтвердил, что концерт в Красноярске идет полным ходом. Он отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей после концерта рэпера Басты. В ходе проведения мероприятия были допущены нарушения правил профилактики коронавируса. Сам Баста заявил, что все требования безопасности на концерте были соблюдены. Уведомительные письма были подписаны в городских структурах, а заполняемость зала Ледового дворца составила 50 процентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Волочкова предстала в образе учительницы