Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 5 декабря в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 24 рейса.
В аэропорту Шереметьево восемь рейсов отменили, еще два задержали. Во Внукове отменен один рейс, три задержаны. В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, один рейс задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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