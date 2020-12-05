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Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на 5 декабря в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 24 рейса.

В аэропорту Шереметьево восемь рейсов отменили, еще два задержали. Во Внукове отменен один рейс, три задержаны. В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили, один рейс задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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