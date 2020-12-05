«Будем топить лед»: Тодоренко предстала в образе Клеопатры

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала поклонникам новый образ, подготовленный для очередного номера в телепроекте «Ледниковый период».

Тодоренко, выступающая в паре с фигуристом Романом Костомаровым, пообещала «очень горячий танец».

— Будем топить лед, — написала звезда в своем Instagram под фотографией, на которой запечатлена в образе древнеегипетской царицы.

Подписчики Тодоренко отметили, что ей очень идет темный цвет волос и яркий макияж глаз, а также пожелали успешного выступления и высоких оценок жюри.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как ей удается поднимать настроение сыну даже в командировках.

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