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Вакцинация первоочередников от коронавируса стартует в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация первоочередников от коронавируса стартует в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве 5 декабря начинается вакцинация первоочередников от коронавируса, на нее уже записались около пяти тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

В четверг, 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе стартует электронная запись на вакцинацию. Так, в первую очередь прививка будет доступна гражданам из основной группы риска — медработникам, сотрудникам городских социальных учреждений, а также тем, кто контактирует с большим количеством людей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что попасть на вакцинацию в первую очередь смогут также учителя, а также сотрудники учебных и лечебных учреждений.

По мере поступления вакцины перечень категорий для записи на прививку будет увеличиваться. В итоге вакцина будет доступна всем жителям столицы.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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