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Еще 6584 человека вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Еще 6584 человека вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 6584 человека. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 5 декабря.

Таким образом, число вылечившихся в городе увеличилось до 485 308 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не расслабляться на фоне ситуации с COVID-19. По последним данным, в Москве выявили 632 057 случаев коронавирусной инфекции.

При этом в столичные больницы за сутки попали 1300 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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