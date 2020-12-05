Еще 6584 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 6584 человека. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 5 декабря.

Таким образом, число вылечившихся в городе увеличилось до 485 308 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не расслабляться на фоне ситуации с COVID-19. По последним данным, в Москве выявили 632 057 случаев коронавирусной инфекции.

При этом в столичные больницы за сутки попали 1300 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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