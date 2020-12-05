Рекордные 7993 случая заражения коронавирусом выявили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти восемь тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Москве за сутки. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в столице.

— В столице подтверждено 7993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, — отметили в ведомстве.

Фото: Оперштаб

Как уточняется, общее число пациентов с COVID-19 в городе достигло 640 050.

Всего в России за 24 часа зафиксировали 28 782новых случаев коронавируса.

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