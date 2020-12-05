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Назван топ-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Назван топ-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, которые не только стойко пережили испытания этого года, но и удачно его завершат.

В этом списке оказались Тельцы. Для них 2020 год был хорошим и плодотворным. Некоторые представители этого знака инвестировали средства в переделку дома, некоторые — в бизнес. За этот год репутация Тельцов улучшилась, и она поможет им выйти на новый профессиональный уровень. В декабре люди этого знака могут купить новый дом, машину и заметно улучшить свое материальное положение.

Благоприятная обстановка сохранится и в доме Близнецов. Представители этого знака стали выполнять свои обязанности на более высоком уровне в этом году. У многих появились близкие друзья. Астрологи советуют Близнецам избегать людей или ситуаций, которые лишают их душевного покоя. Несмотря на трудности, люди, рожденные под этим знаком, завершают год победителями.

В списке значатся и Весы. Уходящий год стал восхитительным для влюбленных. Многие представители этого знака научились не позволять перепадам настроения управлять их отношениями. Они также планируют сдержанно вести себя в дальнейшем. Главной победой этого года для Весов стала любовь.

Скорпионы в 2020 году достигали новых высот и занимались чем-то новым. Для них год стал денежным и плодотворным. Вложенные усилия и упорный труд будут способствовать росту популярности в их сфере деятельности.

Для Козерогов этот год был полон энтузиазма. Те, кто искал работу, смогли найти не только свое призвание, но и хорошо оплачиваемую должность. В этом Козероги получили полную поддержку со стороны своей семьи, сумев восстановить трудные отношения. Нет сомнений — для многих представителей знака уходящий год был больше удачным, сообщает издание «Лиза».

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