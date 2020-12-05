Инфекционист: Число заболевших коронавирусом в РФ будет расти до Нового года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией в России, будет расти до Нового года. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков в субботу, 5 декабря.

По его словам, вероятно, что в ряде регионов заболеваемость коронавирусом будет расти и после Нового года.

— Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов — столько получается выявленных больных, — сказал инфекционист.

Он отметил, что в выходные люди реже обращаются к врачам и сдают тесты, поэтому в понедельник, вторник и среду число выявленных случаев инфекции ниже.

— Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку, — уточнил Евгений Тимаков.

Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в России может увеличиться до 30 тысяч новых случаев, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 5 декабря количество выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на рекордные 28 782. Теперь оно составило 2 431 731. Рекордное число случаев коронавируса за сутки выявили в Москве — 7993.

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