Баржа «Фортуна» покинула немецкий порт Висмар

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое может быть задействовано для достройки «Северного потока — 2», покинуло порт Висмар. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

В маршруте судна конечная точка не указана.

Ранее в субботу Германия сообщила, что с 5 по 31 декабря баржа «Фортуна» будет использована для работ по укладке труб в южной части Балтийского моря.

Еще одним судном, которое может быть задействовано в работе по строительству «Северного потока — 2», является «Академик Черский». Ранее стало известно, что судно остановило движение из Калининграда и находится в 150 километрах от логистической базы проекта «Северный поток — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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