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Пульмонолог объяснил, почему опасно пить антимикробные препараты без назначения врача
Фото: АГН «Москва»

Пульмонолог объяснил, почему опасно пить антимикробные препараты без назначения врача

Виктория Родимкина

Здоровье

Антимикробные препараты, в частности антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в субботу, 5 декабря.

Он отметил, что врач при назначении лекарства учитывает все факторы болезни.

— Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться — от сравнительно нетяжелых до угрожающих жизни, — сказал Сергей Авдеев.

По его словам, к серьезным реакциям организма относится анафилактический шок, который может привести к смерти.

При этом недопустимо применение антибиотиков в качестве профилактики, уточнил врач. Это способствует привыканию микробов к препаратам, и в случае развития бактериальной инфекции врачам придется искать другой метод лечения пациента, передает слова пульмонолога РИА Новости.

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