Пульмонолог объяснил, почему опасно пить антимикробные препараты без назначения врача

Фото: АГН «Москва»

Антимикробные препараты, в частности антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в субботу, 5 декабря.

Он отметил, что врач при назначении лекарства учитывает все факторы болезни.

— Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться — от сравнительно нетяжелых до угрожающих жизни, — сказал Сергей Авдеев.

По его словам, к серьезным реакциям организма относится анафилактический шок, который может привести к смерти.

При этом недопустимо применение антибиотиков в качестве профилактики, уточнил врач. Это способствует привыканию микробов к препаратам, и в случае развития бактериальной инфекции врачам придется искать другой метод лечения пациента, передает слова пульмонолога РИА Новости.

Читайте также: Инфекционист: Число заболевших коронавирусом в РФ будет расти до Нового года