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В ООН объяснили «катастрофический» прогноз на 2021 год
Фото: twitter.com/reallAssaf

В ООН объяснили «катастрофический» прогноз на 2021 год

Кирилл Николаев

В мире

Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов в субботу, 5 декабря, прокомментировал «катастрофический» прогноз главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли, который заявил, что в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет.

По его словам, к этой фразе нужно отнестись со всем вниманием. Ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире является достаточно серьезной. Из-за пандемии были сведены на нет успехи последних лет по сокращению числа голодающих в мире.

Кузнецов добавил, что заявление Бизли адресовано в том числе и России, так как она является важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, сообщает «Говорит Москва».

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