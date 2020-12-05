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Эксперт объяснил, как будет развиваться тенденция ношения масок
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Эксперт объяснил, как будет развиваться тенденция ношения масок

Юлия Захарова

Общество

Ношение масок станет обыденным явлением спустя несколько лет. Такое предположение в субботу, 5 декабря, высказал ученый-вирусолог, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Леонид Марголис.

По его словам, в некоторых странах использование масок уже стало привычкой.

— Полезно ли это (ношение масок — прим. «ВМ»)? Наверное, полезно. Некомфортно это? Ну, вопрос привычки. Поэтому это тоже может измениться, — отметил специалист.

Марголис затронул также другую тему. В частности, он предположил, что многие компании в будущем могут предложить сотрудникам работать дистанционно, если положительно оценят опыт 2020 года.

Как пояснил ученый, люди зачастую не теряют эффективности при работе из дома. Сохранение удаленки позволит разгрузить транспорт и избавиться от необходимости арендовать дорогостоящий офис, передает агентство городских новостей «Москва».

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