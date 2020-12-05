Более 20 протестующих задержали в Париже

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Французские полицейские задержали 22 человека в ходе акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

Он поблагодарил сотрудников полиции за их работу.

Merci aux forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, parfois face à des individus très violents.

22 interpellations ont déjà eu lieu dans le cadre de la manifestation à Paris. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

Манифестации в знак протеста против находящегося на рассмотрении парламента проекта закона проходят в субботу в девяти десятках французских городов. Согласно законопроекту «О глобальной безопасности», в стране предусматривается штраф в размере 45 тысяч евро и тюремное заключение за распространение изображений лица или элементов идентификации полицейских с целью причинения вреда.

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