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Более 20 протестующих задержали в Париже
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Более 20 протестующих задержали в Париже

Кирилл Николаев

В мире

Французские полицейские задержали 22 человека в ходе акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

Он поблагодарил сотрудников полиции за их работу.

Манифестации в знак протеста против находящегося на рассмотрении парламента проекта закона проходят в субботу в девяти десятках французских городов. Согласно законопроекту «О глобальной безопасности», в стране предусматривается штраф в размере 45 тысяч евро и тюремное заключение за распространение изображений лица или элементов идентификации полицейских с целью причинения вреда.

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