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В Совфеде назвали процент россиян, готовых стать волонтерами
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Совфеде назвали процент россиян, готовых стать волонтерами

Кирилл Николаев

Общество

Почти 70 процентов россиян готовы присоединиться к волонтерскому движению. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, в России волонтерами стали более семи миллионов человек. За последние годы добровольческое движение в стране получило серьезное развитие. Каждый год появляются новые отраслевые и тематические отряды.

Карелова отдельно отметила роль волонтеров в период пандемии коронавирусной инфекции. Она заявила, что добровольные помощники работали в медицинских и социальных учреждениях. Волонтеры доставляли продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных волонтеров за их работу.

Читайте также: Кириенко: Иностранцы признают Россию столицей мирового волонтерства

добровольцывице-спикер Совфедаволонтеры
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