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Названы категории людей, у которых чаще крадут деньги с банковских карт
Фото: «Вечерняя Москва»

Названы категории людей, у которых чаще крадут деньги с банковских карт

Татьяна Плотникова

Общество

Мужчины чаще женщин становятся жертвами финансовых мошенников, рассказала председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова.

По словам эксперта, дамы чаще проявляют осторожность, поэтому их лишь 43 процента среди пострадавших от действий мошенников. Доля мужчин в числе тех, кто лишился средств на банковских картах, составляет 57 процентов.

Среди возрастных категорий наиболее уязвимыми перед действиями злоумышленников оказываются молодые люди в возрасте от 28 до 37 лет. При этом чаще всего на уговоры перевести деньги со счета на счет поддаются владельцы карт, которым до 25 лет. Пожилые люди в шесть раз чаще остальных раскрывают данные карт посторонним.

Люди с одним или несколькими высшими образованиями втрое чаще становятся жертвами мошенников, чем прочие категории граждан.

В группу риска также попали одиночки: семейным людям свойственно обсуждать и согласовывать финансовые решения со своей второй половиной, рассказала специалист.

На удочку мошенников обычно попадаются люди, которыми легко управлять. Им же в магазинах чаще навязывают ненужные покупки, сообщила Федорцова агентству «Прайм».

Ранее эксперт Роскачества рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников.

Читайте также: Раскрыта новая схема мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

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