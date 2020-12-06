В МЧС рассказали, как безопасно украсить новогоднюю елку

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В МЧС рассказали, что безопасно ставить новогодние елки подальше от стен, а также не покупать ели высотой под потолок — следуя этим советам, можно избежать пожара. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что елку необходимо ставить на крепком основании и не загромождать при этом выход из квартиры.

— Ее ветки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, — уточнили в МЧС.

Эксперты рекомендовали уделять особое внимание выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочным украшениям, которые должны иметь соответствующий сертификат качества. Уточняется, что нельзя обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Специалисты также добавили, что не стоит украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, ватой и свечами.

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