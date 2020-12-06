Неизвестный с ножом украл деньги из железнодорожной кассы на юге Москвы

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Россия, Москва, Дорожная улица, 1 Карта всех событий

Неизвестный похитил из сейфа кассы на железнодорожной платформе 14 тысяч рублей на юге столицы. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Дорожная, дом 1.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленник встретил сотрудницу кассы и начал угрожать ей предметом, похожим на нож. Вместе с ней он вошел в помещение и украл из сейфа 14 тысяч рублей, после этого скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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