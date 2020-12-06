Мужчина подрался с медведем, чтобы спасти свою собаку

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Житель США Калеб Бенхам подрался с медведем, который пытался утащить его собаку по кличке Бадди. В результате мужчина победил, после чего хищник отпустил питомца. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает CBS.

Уточняется, что Бенхам услышал странный звук около дома, где в тот момент играл его питбуль. Выйдя на улицу, мужчина увидел, как медведь тащит его собаку за голову.

— Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить зверя по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди, — рассказал хозяин пса.

Отмечается, что в драке с медведем американец не пострадал. Однако питбуля пришлось прооперировать после его встречи с медведем. Как уточнили в издании, на данный момент питомец поправился.

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