Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина подрался с медведем, чтобы спасти свою собаку
Фото: pixabay.com

Мужчина подрался с медведем, чтобы спасти свою собаку

Юлия Ямпольская

Животные

Житель США Калеб Бенхам подрался с медведем, который пытался утащить его собаку по кличке Бадди. В результате мужчина победил, после чего хищник отпустил питомца. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает CBS.

Уточняется, что Бенхам услышал странный звук около дома, где в тот момент играл его питбуль. Выйдя на улицу, мужчина увидел, как медведь тащит его собаку за голову.

— Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить зверя по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди, — рассказал хозяин пса.

Отмечается, что в драке с медведем американец не пострадал. Однако питбуля пришлось прооперировать после его встречи с медведем. Как уточнили в издании, на данный момент питомец поправился.

Читайте также: Посетитель магазина в Сургуте снял на видео Деда Мороза с оленем Валерчиком

собаканападение медведядрака
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте