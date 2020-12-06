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Актерское мастерство и мифы звездного неба: новая программа онлайн-лекций столичных парков
Фото: freepik.com

Актерское мастерство и мифы звездного неба: новая программа онлайн-лекций столичных парков

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы смогут узнать, как артисты цирка работают с тиграми и львами, отправиться в виртуальное путешествие по кинематографической Москве, а также разгадать тайны звездного неба на онлайн-мероприятиях парков города. Они пройдут в период с 7 по 11 декабря на официальных страницах парков и в социальных сетях.

Так, 7 декабря в 12:00 Таганский парк приглашает москвичей на лекцию, которая будет посвящена особенностям русского языка в современном мире. Запись опубликуют на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм».

Для младшего поколения в возрасте от восьми до 12 лет Таганский парк организует мастер-класс по актерскому мастерству. Участники под руководством опытного педагога выполнят несколько упражнений, в эфире 8 декабря в 19:00 в Instagram-аккаунте парка.

Жители столицы смогут окунуться в атмосферу города 30–80-х годов XX века в соцсетях парка «Красная Пресня». Там 7 декабря в 18:00 начнется лекция историка театра и кино Виктории Фролковой.

Парк «Фили» познакомит пользователей с известными деятелями культуры в рамках рубрики «Говорит и показывает парк Фили». На этой неделе гостем станет артист цирка Аскольд Запашный.

9 декабря в 13:00 на странице музея-усадьбы «Кусково» в социальной сети «Фейсбук» для жителей столицы прочитают лекцию об истории развития советского стеклоделия в 30-е годы XX века.

Музей-усадьба «Люблино» 10 декабря в 14:00 ждет москвичей для того, чтобы вместе с ними отправиться на онлайн-экскурсию под названием «Мифы звездного неба», которая пройдет в Розовой гостиной главного дома усадьбы.

Также увлекательная онлайн-экскурсия состоится 11 декабря в 14:00 на страницах парка «Кузьминки» в социальных сетях. Она будет посвящена усадебной архитектуре XVIII–XIX веков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Цикл лекций о водоемах столицы стартует на платформе #Москвастобой

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