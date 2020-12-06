За сутки в Москве госпитализировали 1404 пациента с коронавирусом

Фото: youtube.com / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

За минувшие сутки в столичные больницы были госпитализированы 1404 пациента с диагнозом «коронавирус». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что искусственная вентиляция легких потребовалась 462 людям.

Основная часть госпитализированных — 40,6 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 31. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 11,9 процента, дети — 12,3 процента, более старшее поколение — 4,2 процента.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице выявили 7512 пациентов с коронавирусом. За последние 24 часа вылечились от инфекции еще 5536 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844 человек.

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