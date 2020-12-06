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Избавиться от всего, что наскучило: астролог рассказала, как провести предстоящую неделю
Фото: instagram.com/nikol_logy

Избавиться от всего, что наскучило: астролог рассказала, как провести предстоящую неделю

Юлия Ямпольская

Общество

Неделя с 7 по 13 декабря является подготовительной, потому что предшествует солнечному затмению, которое произойдет 14 декабря. Об этом сообщила астролог Алена Никольская.

По ее словам, в течение недели можно будет избавиться от всего, что людям наскучило. Например, закончить токсичные отношения.

Она также добавила, что в течение этой недели у людей будет возможность сделать вещи, которые впоследствии окажутся благоприятными.

— И наоборот, если это какое-то бездумное сиюминутное желание или агрессивная реакция, то она тоже будет иметь очень большие последствия. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, — отметила специалист.

По ее словам, в период с 7 по 13 декабря Венера будет в хорошем аспекте с Плутоном. Для желающих совершить яркий поступок или выпустить на волю бушующую внутри творческую энергию лучшего времени не найти.

— Используйте этот момент для того, чтобы раскрыть свои способности, реализовать свои хобби, а также наладить отношения с любимым человеком. Сейчас это будет вам удаваться как никогда, — цитирует Никольскую «Пятый канал».

Она также рассказала, что во в это время любые начинания и инициатива будут поощряться.

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