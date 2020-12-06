«Лапушки»: Анастасия Костенко опубликовала фото со своими детьми

Фото: instagram.com/@kostenko.94

Супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко сделал новый пост на своей странице в Instagram. Она опубликовала фотографию со своими детьми.

Костенко нарядила девочек в белые пышные платья. Модель облачилась в блузку цвета пыльной розы и блестящую юбку. Подписчики Костенко оценили этот снимок.

«Боже, какие вы чудесные»; «Это надо же, старшая на папу похожа, младшая — на маму!»; «Лапушки», — писали они в комментариях к посту.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в начале 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей — Милану и Еву. Старшая дочь родилась летом 2018 года, а младшая — в начале 2020 года.

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