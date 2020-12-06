Свыше 240 российских военных вылечились от коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 244 российских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

В общей сложности от коронавируса вылечились 19 388 военнослужащих. По истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата теста с медицинского контроля сняты 323 человека.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время выявлено 4086 случаев коронавируса среди военнослужащих. Заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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