Врачи перечислили симптомы рака желудка на ранней стадии
Врачи назвали признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.
Так, человеку стоит забеспокоиться, если он заметил нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимую потерю веса и одышку.
Однако медики отметили, что не нужно переживать, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой. Они в том числе могут указывать на то, что пациент может страдать несварением желудка, причинами которого могут быть переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофе, спиртного, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков.
По словам специалистов, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, то необходимо обратиться к врачу, сообщается на портале Cancer Research UK.
Читайте также: «Не съесть печеньку»: онколог объяснил, провоцируют ли сладкое и мучное рак