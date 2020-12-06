Врачи перечислили симптомы рака желудка на ранней стадии

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Врачи назвали признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.

Так, человеку стоит забеспокоиться, если он заметил нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимую потерю веса и одышку.

Однако медики отметили, что не нужно переживать, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой. Они в том числе могут указывать на то, что пациент может страдать несварением желудка, причинами которого могут быть переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофе, спиртного, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков.

По словам специалистов, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, то необходимо обратиться к врачу, сообщается на портале Cancer Research UK.

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