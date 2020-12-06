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Врачи перечислили симптомы рака желудка на ранней стадии
Фото: pixabay.com

Врачи перечислили симптомы рака желудка на ранней стадии

Юлия Курганова

Здоровье

Врачи назвали признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.

Так, человеку стоит забеспокоиться, если он заметил нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимую потерю веса и одышку.

Однако медики отметили, что не нужно переживать, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой. Они в том числе могут указывать на то, что пациент может страдать несварением желудка, причинами которого могут быть переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофе, спиртного, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков.

По словам специалистов, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, то необходимо обратиться к врачу, сообщается на портале Cancer Research UK.

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