Синоптики сообщили о погоде в Москве 7 декабря

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

В понедельник, 7 декабря, столичный регион останется в северо-западной части мощного антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус семи до минус пяти градусов. В Подмосковье температура ожидается от девяти до четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние антициклона удерживает в столичном регионе умеренно-морозную погоду с аномально высоким давлением. Кислородный режим благоприятный. По влиянию на организм, особенно людей с повышенной метеочувствительностью — это биотропные погодные условия спастического типа. Стоит более внимательно относиться к своему здоровью лицам с сосудистыми проблемами, перенесшим сосудистые нарушения, гипертоникам, страдающим ишемической болезнью сердца, частыми приступами мигрени и бронхоспазма. Особенно стоит избегать быстрой смены температуры при выходе из теплого помещения на морозный воздух, потому что это может спровоцировать сосудистые спазмы или приступ бронхоспазма. При себя нужно иметь лекарства, которые рекомендованы лечащим врачом.

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