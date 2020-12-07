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Около 360 пациентов с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 360 пациентов с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

Юлия Ямпольская

Здоровье
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15 Карта всех событий

Около 360 человек с коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице №2 в столице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила главный врач медицинского учреждения Светлана Краснова.

По ее словам, всего в больнице лечатся 773 человека.

— 17 детей, 28 беременных, рожениц и родильниц, девять человек в хирургическом отделении,18 пациентов в реанимации (на ИВЛ — восемь, ВНИВЛ — шесть), — уточнила Краснова в социальной сети Facebook.

⚡️ 07.12.2020 (282 сутки работы с COVID).В больнице 773 человека (в том числе 26 в реанимации), из них 357 случаев,...

Опубликовано Светланой Красновой Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Также она рассказала, что за минувшие сутки в учреждение поступили 53 пациента, 28 из них с коронавирусной инфекцией. Выписаны 28 человек, 24 из них с выздоровлением по COVID-19.

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