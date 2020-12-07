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Более 79,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

Более 79,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели уже более 79,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 7 декабря.

Уточняется, что за сутки в стране провели 448 тысяч исследований. Также известно, что под наблюдением врачей в России остаются свыше 539,3 тысячи граждан с подозрением на коронавирус.

— Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 539 344 человека, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 605 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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