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Эксперты сообщили о росте глубинной гражданской активности россиян
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперты сообщили о росте глубинной гражданской активности россиян

Виктория Родимкина

Общество

Специалисты Вышей школы экономики рассказали, что был зафиксирован рост гражданской активности россиян и уверенности граждан в собственных силах на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает РКБ со ссылкой на результаты опроса социологов «Социальное самочувствие россиян».

Так, четыре года назад 22 процента опрошенных верили, что смогут изменить свою жизнь к лучшему. В 2020 году таких людей оказалось уже 30 процентов. Показатель растет несмотря на то, что идет сокращение доли среднего класса, пояснили эксперты.

— Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная, — указали в исследовании.

Кроме того, социологи выявили рост уверенности граждан в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе, а также на ситуацию на работе. Эксперты заявили, что такой рост может говорить о развитии «глубинного» гражданского общества.

В опросе говорится, что семья по-прежнему остается сферой, в которой возможности людей что-то изменить самые высокие. В этом уверен 81 процент респондентов.

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