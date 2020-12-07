Пятнадцать нежилых помещений выставят на торги в центре Москвы

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На торги выставят 15 нежилых помещений в центре столицы. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике города.

В ведомстве уточнили, что два из 15 помещений сдаются на льготных условиях для представителей бизнеса.

— Начальная цена лотов варьируется от 291,1 тысячи до 2,8 миллиона рублей годовых арендных платежей, — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что больше всего помещений для коммерческих целей находятся в Пресненском районе столицы — пять объектов. Четыре предложения для аренды доступно в Таганском районе, по два помещения — в Хамовниках, Красносельском и Басманном районах, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил руководитель ведомства Иван Щербаков, аренда нежилых помещений в городе привлекательна для предпринимателей. В 2020 году было реализовано 60 объектов по аренде в центре столицы, из них 17 — по льготной ставке для представителей бизнеса.

В пресс-службе также добавили, что все объекты находятся в подвалах, цоколе и на первых этажах жилых и нежилых домов, имеют свободное функциональное назначение и свободны от обременений.

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