Капитальный ремонт проведут в жилом доме на Большой Бронной улице в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекс городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, Большая Бронная улица, 19 Карта всех событий

Жилой дом на улице Большой Бронной в столице капитально отремонтируют. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Государственного автономного учреждения города «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).

В ведомстве уточнили, что здание находится по адресу улица Большая Бронная, дом 19.

— После капитального ремонта в доме обновят как внешнюю, так и внутреннюю отделку, а также заменят коммуникации, — рассказали в пресс-службе.

Как пояснила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, согласован проект капитального ремонта 13-этажного дома в Пресненском районе, построенного в 1969 году, передает агентство городских новостей «Москва».

В доме предусмотрен ремонт кирпичной кладки стен фасада, замена покрытия навеса входной группы и оконных отливов, а также восстановление бетонных цветочниц у входной группы.

В ходе ремонта лоджий будут окрашены нижняя и боковая поверхности плит, обновлены покрытия металлических ограждений лоджий, а также размещены новые защитные экраны с внутренней стороны ограждений.

Также проект предполагает замену окон на чердаке и дверей в помещениях общего пользования, утепление чердачного перекрытия, обновление покрытия карнизного свеса.

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