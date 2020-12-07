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Коронавирус выявили у 28 142 человек за сутки в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коронавирус выявили у 28 142 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено 28 142 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 7 декабря.

За последние 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили в 85 регионах. Из них 20,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 456 человек, полностью вылечились 18 850 человек.

Коронавирус выявили у 28 142 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего граждан с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

На сегодняшний день в России число выявленных случаев коронавируса выросло до 2 488 912. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, вылечилось 1 956 588 человек.

Коронавирус выявили у 28 142 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько продлятся ограничительные меры по коронавирусу.

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