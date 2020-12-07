СМИ: Задержанных в Турции российских журналистов могут обвинить в шпионаже

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Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в понедельник, 7 декабря.

— Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению, — заявил источник.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что журналистов доставили в стамбульский дворец правосудия Чаглаян.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что в Турции были задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин. Они перестали выходить на связь. СМИ сообщили, что причиной задержания могло стать отсутствие у журналистов аккредитации.

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