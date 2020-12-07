Певица Валерия навестила сына и беременную невестку

Фото: instagram.com/valeriya

Сын Валерии и Александра Шульгина Арсений рассказал в соцсетях о приходе в гости звездной мамы, с которой он не виделся на протяжении трех месяцев.

Такая длительная разлука была связана с тем, что последнее время народная артистка провела в Дубае. Там Валерия в перерывах между отдыхом успела записать новую композицию и даже снять клип.

Арсений выложил в Stories на своей странице в Instagram видео апартаментов, в которых он живет со своей возлюбленной Лианой с осени. Кроме того, он запечатлел семейный ужин у родителей девушки. Среди гостей вечера, помимо Валерии, можно было увидеть ее мужа Иосифа Пригожина, а также старшую сестру Арсения Шену. На видео компания увлеченно играла в ассоциации.

Минувшим летом 21-лений Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой после года отношений. Супруги находятся в ожидании малышки, которая в скором времени должна появиться на свет, пишет Teleprogramma.pro.

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