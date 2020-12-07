Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне пиротехники в Ростове-на-Дону спустя сутки

Фото: ГУ МЧС Росссии по Ростовской области

Пожарным спустя сутки удалось ликвидировать возгорание на рынке в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области в понедельник, 7 декабря.

Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

— Пожар на рынке «Классик» в 09:39 по московскому времени полностью ликвидирован, — уточнили в сообщении.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, на рынке «Классик». В ликвидации огня были задействованы свыше 130 человек и более 40 единиц техники. СМИ сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

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