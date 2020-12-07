«Прекрасное дополнение к гардеробу»: Васильев рассказал о новом тренде

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

В эфире очередного выпуска «Модного приговора» на Первом канале историк моды Александр Васильев рассказал о сапогах со сборками на голенище, которые вернулись в моду в этом сезоне.

Так, стилист заметил, что изобретение этих сапог — вклад России в развитие мировой моды.

— Они называются «казачки» и появились именно в России. Это наш вклад в мир моды. Впервые они стали популярны в 1870-е годы, то есть приблизительно 150 лет назад. Представьте себе, модная сейчас вещь на самом деле имеет такие древние корни. Это прекрасное дополнение к гардеробу в нынешнем сезоне! — прокомментировал новый тренд Васильев.

Эксперт добавил, что у России тоже есть право гордиться рядом трендов. Так, именно россияне ввели моду на меховую отделку вещей, которая, к слову, может преобразить не только воротники, но и карманы, пояс, подол и даже линию пуговиц, уточняет Teleprogramma.pro.

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